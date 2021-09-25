孟晚舟及被扣押加拿大公民均踏上歸程　中美關係「回暖」開端？

港媒9月25日稱，美國檢察官與華為高管孟晚舟意外達成協議，孟晚舟在被加拿大拘留近三年後已啟程返回中國。同時，加方表示，兩名被中國扣押的加拿大公民也已經啟程回國。不過，分析人士表示，這不會在短時間內重啟中美緊張關係。



有媒體在9月25日引述分析人士稱，中國與美國和加拿大的關係仍將陷入深深的不信任感之中。

美國方面，仍懷疑華為的布魯克林律師表示，雖然孟的起訴被推遲，但華為公司被指涉及欺詐的官司未完，中國可能因其在孟事件中採取的強硬策略而變得更加大膽。

圖為2021年9月24日，加拿大總理杜魯多於渥太華宣布兩名被中國扣押的加拿大公民已經獲釋。（AP）

威爾遜中心基辛格中美研究所所長戴利（Robert Daly）表示，北京將把孟的歸國，視為人質外交的證明。加拿大和世界其他國家的關鍵問題將是，如何看待中國準備好並持續奉行這一戰略。

美國外交關係委員會西格爾（Adam Segal）也懷疑地表示，孟的協議是否能標誌美中關係有任何的改善，他說，這不會從根本上改變問題。西格爾表示，「美政府會繼續制裁華為，中國也會因為孟的被捕而感到受到威脅。」「不信任依然存在，尤其是在技術方面。」

即使孟的釋放使美國和中國之間的合作關係得到改善，但美國總統拜登（Joe Biden）也會遭到國內政客對他向中國屈服而進行的批評。