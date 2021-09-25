孟晚舟及被扣押加拿大公民均踏上歸程　中美關係「回暖」開端？

港媒9月25日稱，美國檢察官與華為高管孟晚舟意外達成協議，孟晚舟在被加拿大拘留近三年後已啟程返回中國。同時，加方表示，兩名被中國扣押的加拿大公民也已經啟程回國。不過，分析人士表示，這不會在短時間內重啟中美緊張關係。
有媒體在9月25日引述分析人士稱，中國與美國和加拿大的關係仍將陷入深深的不信任感之中。
美國方面，仍懷疑華為的布魯克林律師表示，雖然孟的起訴被推遲，但華為公司被指涉及欺詐的官司未完，中國可能因其在孟事件中採取的強硬策略而變得更加大膽。
威爾遜中心基辛格中美研究所所長戴利（Robert Daly）表示，北京將把孟的歸國，視為人質外交的證明。加拿大和世界其他國家的關鍵問題將是，如何看待中國準備好並持續奉行這一戰略。
美國外交關係委員會西格爾（Adam Segal）也懷疑地表示，孟的協議是否能標誌美中關係有任何的改善，他說，這不會從根本上改變問題。西格爾表示，「美政府會繼續制裁華為，中國也會因為孟的被捕而感到受到威脅。」「不信任依然存在，尤其是在技術方面。」
即使孟的釋放使美國和中國之間的合作關係得到改善，但美國總統拜登（Joe Biden）也會遭到國內政客對他向中國屈服而進行的批評。