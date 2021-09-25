孟晚舟與美國檢察部門達成協議　延期起訴至2022年12月

華為副董事長孟晚舟9月24日出席美國法院的聆訊，並與美國檢察部門達成協議，只要她在2022年12月之前沒有違法，就可獲當局撤銷控罪。



目前身處加拿大溫哥華的孟晚舟24日以視像方式，出席紐約聯邦法院的聆訊。檢察官凱斯勒（David Kessler）表示，孟晚舟獲「延期起訴協議」（Deferred-Prosecution Agreement，DPA）直到2022年12月為止。而作為協議一部分，她否認控罪。

布魯克林（Brooklyn）地區法院法官唐納利（Ann Donnelly）裁定，接受孟晚舟的延期起訴協議，批准她的具結保釋條件。

檢察部門同時稱，華府會通知加拿大，美國撤銷引渡孟晚舟的要求。溫哥華卑詩省（British Columbia）法院將在同日較後時間舉行引渡聆訊，預計她屆時可以獲釋。

美國司法部之後發表聲明，指孟晚舟承認就華為在伊朗的生意誤導銀行，並強調會繼續準備對華為的官司，稱期待在法庭上提出證據。

加拿大《環球郵報》曾在9月17日引述消息稱，美國恢復與華為以及孟晚舟的代表律磋商延期起訴協議。內文稱，美國司法部要求她認罪以及支付巨額罰款，以換取美國終止對她的引渡申請以及撤銷刑事訴訟，她將可返回中國。

孟晚舟2018年12月在溫哥華機場過境期間，加拿大當局應美國要求扣留對方。華府起訴孟晚舟電滙欺詐罪，指她涉嫌隱瞞公司與伊朗有生意往來，誤導滙豐銀行。她一直否認控罪。