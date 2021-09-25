兩岸申入CPTPP　美國讚台灣擁抱民主　批北京脅迫他國

美國務院發言人普賴斯（Ned Price）9月24日就中國大陸與台灣先後申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》稱，台灣擁抱民主、是世界貿易組織（WTO）負責任成員，大陸則以經濟脅迫他國，相信這會對CPTPP評估新成員產生影響。



普賴斯24日出席紐約外國記者中心（New York Foreign Press Center，NYFPC）視像記者會時指，華府對CPTPP（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership）是否、應否接受申請均無發言權。但他話鋒一轉稱，台灣作為世貿組織負責任成員、堅定擁抱民主價值觀，這將對協定成員決定是否允許台灣加入產生影響。

圖為美國國務院發言人普賴斯3月31日在華盛頓國務院出席記者會。（Reuters）

他也表示，中國大陸貿易行為不是以市場規則為基礎，以及北京對其他國家進行經濟脅迫，在CPTPP做出決定時應慮及此事。

中國大陸與台灣分別於16和22日正式申請加入CPTPP，這是美國政府首次就這一議題明確表態。

CPTPP前身為2016年初締約的《跨太平洋夥伴關係協定》（Trans-Pacific Partnership，TPP）。美國本來也是成員之一，不過前總統特朗普（Donald Trump）就任後、2017年讓美國退出這項協定。剩餘包括日本在內11個成員持續推動TPP，這項多邊貿易協定之後改稱CPTPP，2018年12月30日生效。

普賴斯還稱，拜登政府已表明美國不會重返這個協議的原始框架。