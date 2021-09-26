康明凱轉抵多倫多獲妻子迎接　稱回國感覺非常好

撰文：王慧珊
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兩名獲中國釋放的加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）與斯帕弗（Michael Spavor）地9月25日返抵加拿大。康明凱其後再乘搭飛機返抵多倫多時獲妻子迎接，其間他向在場傳媒發表簡短談話。

兩人乘搭的加拿大皇家空軍飛機在當地時間9月25日早上8時前抵達卡爾加里國際機場，總理杜魯多（Justin Trudeau）及外長加爾諾（Marc Garneau）等官員到場迎接。

康明凱之後再轉乘其他航班前往多倫多，25日下午到埗時獲妻子和妹妹迎接，並與她們擁抱。妻子向在場的記者表示，無法用言語表達現時的心情，又向曾協助兩人回國的人致謝。

康明凱抵埗後亦向記者發表簡短談話，表示返回加拿大的感覺「太棒了」，非常感謝所有努力協助他們回國的人，又說會在適當時機就事件作出更多說明。

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杜魯多25日在Twitter發布迎接兩人的照片，並稱歡迎兩人返國。他讚揚兩人表現出了令人難以置信的力量、韌性和毅力。

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