康明凱轉抵多倫多獲妻子迎接　稱回國感覺非常好

兩名獲中國釋放的加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）與斯帕弗（Michael Spavor）地9月25日返抵加拿大。康明凱其後再乘搭飛機返抵多倫多時獲妻子迎接，其間他向在場傳媒發表簡短談話。



兩人乘搭的加拿大皇家空軍飛機在當地時間9月25日早上8時前抵達卡爾加里國際機場，總理杜魯多（Justin Trudeau）及外長加爾諾（Marc Garneau）等官員到場迎接。

康明凱之後再轉乘其他航班前往多倫多，25日下午到埗時獲妻子和妹妹迎接，並與她們擁抱。妻子向在場的記者表示，無法用言語表達現時的心情，又向曾協助兩人回國的人致謝。

康明凱抵埗後亦向記者發表簡短談話，表示返回加拿大的感覺「太棒了」，非常感謝所有努力協助他們回國的人，又說會在適當時機就事件作出更多說明。

Welcome home, Michael Kovrig and Michael Spavor. You’ve shown incredible strength, resilience, and perseverance. Know that Canadians across the country will continue to be here for you, just as they have been. pic.twitter.com/1UoLbBFGNv — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 25, 2021

杜魯多25日在Twitter發布迎接兩人的照片，並稱歡迎兩人返國。他讚揚兩人表現出了令人難以置信的力量、韌性和毅力。