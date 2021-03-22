加拿大康明凱案開審　近30國外交官中國法院門外聲援

撰文： 何瑞瑩 最後更新日期： 2021-03-22 16:34

中國北京第二中級法院於3月22日對加拿大人康明凱（Michael Kovrig）涉嫌間諜罪進行審理，近30國外交官聚集在法院外表態支持加拿大，並指責中國法院庭審毫無透明度。

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路透社3月22日報道，加拿大駐中國大使館臨時代辦倪傑民（Jim Nickel）表示，「我們多次要求旁聽對康明凱的庭審，但都被拒絕。現在我們看到庭審程序本身不透明，我們對此非常不安」。

美國駐華大使館代理公使柯有為（William Klein）表態稱，美國總統拜登（Joe Biden）和國務卿布林肯（Antony Blinken）曾說過，在處理加拿大遭到拘留的公民案件時，美國將把他們視為美國公民對待。

此外，來自26個國家的28名外交官聚集到法院門外，他們包括美國、英國、德國、澳洲、新西蘭、荷蘭和捷克的外交官。

加拿大全球事務部（GAC）此前發表聲明稱，加拿大官員未獲準參加審判，並譴責中國程序缺乏透明度，使得該國政府感到擔憂。聲明稱，「根據中國與加拿大的雙邊領事協議條款，中國有義務向加拿大領事官員提供對加拿大公民進行審判的內容，但他們顯然對這些程序缺乏透明度，這對我們造成許多困擾。加拿大仍然感謝，所有對中國行動表示關注的人」。

中國法院官員則表示，由於審判案件涉及到國家安全，因此不允許任何外交官參與審判程序。

3月19日，另一名加拿大人斯帕弗（Michael Spavor）涉嫌非法提供中國國家機密案在中國遼寧省丹東市中級人民法院進行非公開審理。《華盛頓郵報》3月18日報道指出，中國法院對斯帕弗依法擇期宣判，這起被視為外交人質的案件在一審沒有判決結果的情況下結束，西方官員廣泛批評中國違反國際法，並且進行工人展示人質外交的行為。