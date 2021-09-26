美國蒙大那州火車出軌　3死逾50傷

美國國家鐵路客運公司（美國國鐵，Amtrak）一列火車9月25日下午在蒙大那州（Montana）中北部出軌，造成至少3死、逾50人受傷。暫時未知事故原因。



事發在25日下午4時，列車由西雅圖駛往芝加哥，駛至蒙大拿州小鎮喬普林（Joplin）時，有7節車卡意外出軌。美國國鐵表示，列車載有146名乘客，16名列車職員。

社交媒體片段顯示，意外後有車卡翻側，有人正在協助車上乘客離開，亦有乘客坐在路軌旁邊。

Multiple injuries and at least three fatalities were reported after a train derailed near Joplin, Montana, on Saturday evening. Five train cars were derailed with approximately 147 passengers and 13 crew members onboard. pic.twitter.com/UTft3F9m3K — CBS News (@CBSNews) September 26, 2021

《紐約時報》引述一名乘客稱，列車出軌一刻她猛然驚醒，形容就像在飛機上感到極度顛簸。她說看到後面的車卡傾斜，再後一卡的車廂更是完全翻側，脫離了軌道。