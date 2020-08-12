蘇格蘭載客火車出軌意外至少3死6傷　現場冒出大量濃煙

英國蘇格蘭東部阿伯丁郡（Aberdeenshire）8月12日早上發生嚴重的載客火車出軌意外，現場冒出大量濃煙。救援人員趕抵現場展開拯救工作，英國警方之後指，事件中有3人死亡，另有6人受傷。英國首相約翰遜（Boris Johnson）形容是「非常嚴重事故」。
Huge billowing black smoke from train on fire after derelailing near Stonehaven. pic.twitter.com/Rk01bS5RLI— Chris Harvey (@ChristopherHarv) August 12, 2020
事發時天氣不佳
事發於阿伯丁郡市鎮斯通黑文（Stonehaven）附近，英國警方稱，救援人員在早上9時43分接報後趕赴現場，英國廣播公司（BBC）報道，當局派出大約30架救援交通工具前往現場，包括救護直升機。
報道指，事發時天氣不佳，有大雨及雷暴，天氣也造成蘇格蘭中部及東部地區多處水浸，交通受阻。
疑因山泥傾瀉而起
英國《鏡報》報道，根據火車業界消息人士指，火車出軌疑因山泥傾瀉而起，該火車由阿伯丁開往斯通黑文，由火車頭與4節車廂組成，在事件中疑是火車頭與3節車廂出軌。官方目前未講述事故原因。
蘇格蘭首席部長：極嚴重事故
蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）發文表示，這是一次極嚴重事故，目前已收到火車公司與緊急部門的初步通報。
This is an extremely serious incident. I’ve had an initial report from Network Rail and the emergency services and am being kept updated. All my thoughts are with those involved. https://t.co/veKAgMwZ36— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) August 12, 2020