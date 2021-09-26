美國拒評中國或台灣誰應加入CPTPP　並拒絕重返協議

中國大陸和台灣先後申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP），美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）9月24日回應，指不會評論誰才應該加入CPTPP，並重申美國不會尋求從返協議。



日本共同社9月25日報道，普賴斯9月24日在記者會上，就中國大陸和台灣申請加入CPTPP表示，會尊重加盟國的意向，但無意評論誰才應該加入決定。指出中國不遵守市場慣例，與對他國進行的經濟威脅大概會成為考慮因素。」

圖為2018年3月8日，11國代表在智利舉行CPTPP簽字儀式。（Reuters）

對於美國會否重返協議，普賴斯稱今天與2016年美國簽署時相比，世界狀況發生了很大變化。普賴斯指出美國總統拜登（Joe Biden）明確表示，為了強化全球競爭力，將首要投資於國內，目前無意重返協定。

CPTPP前身為美國主導的跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定（TPP），但在前特朗普（Donald Trump）政府時期退出。日本等餘下的國家後重組並更改成為CPTPP，並在2018年正式簽署。