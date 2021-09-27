英媒：英國傳將達成協議　200億鎊核電站項目剔除中國

在英國與中國關係趨僵之際，英媒9月25日披露，英國政府據報接近達成一項協議，或終止中國企業參與英國核電站項目。此舉有可能令中英關係變得更緊張。



據英國《衛報》9月25日報道，英國政府部長們正在接近達成一項協議，可能使中國放棄在東南部薩福克海岸建造一座價值200億英鎊的核電站項目，轉而動用英國納稅人的金錢進行投資。

2021年6月12日，G7領導人峰會在英國召開，提出全球基礎設施新倡議，對抗中國「一帶一路」計劃。（Reuters）

消息人士指出，英國政府可能最快在10月《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方會議（COP26）舉行前宣布計劃，英國政府將與法國電力公司（EDF）一起入股薩福克海岸賽茲韋爾C（Sizewell C）項目，這將有可能導致中國廣核集團（CGN）從該項目中退出，中國廣核集團目前持有賽茲韋爾C項目20%的股份。

根據英國政府官員和EDF正在討論的關於賽茲韋爾C計劃，英國政府可以在一個開發公司中佔有股份，該公司將推動其通過各個階段的規劃和官僚機構，與EDF分擔成本。

法國電力公司的董事會11月舉行會議，討論推進賽茲韋爾C項目。值得一提的是，在沒有英國議會的堅定承諾情況下，EDF對向該項目注入數千萬資金持謹慎態度。

英國商務部回應稱，中國廣核集團目前是賽茲韋爾C項目的股東，直到英國政府做出最後的投資決定。談判正在進行，尚未做出最終決定。

英國《衛報》注意到，讓中方離開賽茲韋爾C項目意味着英國政府撕毀與中國廣核集團2015年協議，根據該協議，英方同意資助欣克利角C項目（Hinkley Point C）和賽茲韋爾C項目，然後在埃塞克斯郡布拉德韋爾B的項目中（Bradwell B）安裝中國企業自己的反應堆。這筆交易曾被視為英國和中國之間「黃金時代」的巔峰之作。