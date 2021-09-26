新冠肺炎｜韓國擬與病毒共存　疫情仍在擴散　卻力推生活正常化

韓國連續5天的中秋節連假結束後，由於傳染性強的Delta變種病毒成為當地主要傳播的病毒，加上假期中人口流動與群聚，導致確診個案急劑增加。但韓國政府仍主張10月底前人們可恢復正常生活，最快年底可與口罩說再見。



韓國中央防疫對策本部9月26日稱，截至當天零時，全國新增2,771宗確診個案，是自疫情爆發以來第二高的單日紀錄。25日零時，全國新增確診個案3,273個。25日單日新增確診個案刷新紀錄，26日便創下第二高的紀錄。

隨着疫情持續，國內各地病床供應變得緊張。中央應急處置本部26日稱，截至前一天下午5時，全國重症病床使用率48.9%，僅有499張可供使用。

日本新冠肺炎疫情：圖為9月21日，民眾在日本東京濱離宮恩賜庭園賞花。（AP）

金富謙9月26日稱，民眾配合政府防疫的措施和要求已有1年8個月，很難要求他們繼續這樣忍耐下去。

他稱10月底國內會有70%民眾已接種疫苗，將有效減少傳染風險，這意味着當地能進入下一個階段。他預料新冠肺炎口服藥物2021年底面市後，人們有望重過正常生活。

日本首相菅義偉9月25日亦稱，預料民眾最快可在2021年內開始使用口服的新冠肺炎藥物。他對在9月底解除19個都道府縣的疫情緊急事態宣言一事，持積極態度。他說：「（疫情）狀況確實好轉。（政府）將聽取專家意見並判斷。」