新加坡單日新冠病例再新高　預期或升至每日3200宗　將收緊限聚令

新加坡的新冠肺炎（COVID-19）疫情再升溫，9月24日單日增加1650宗確診個案，為疫情以來新高，衞生部長更預計下周可能會升至每日逾3200宗病例。政府為應對疫情，9月27日起將收緊防疫措施，「限聚令」由5人縮減至2人。



新加坡目前已有約80%人口完成接種疫苗，但在變種病毒Delta肆虐之下，疫情未緩和，新增確診個案自8月底起不斷升高。當地官員強調疫苗仍有效用，逾98%患者在感染後沒有出現病徵或僅有輕微症狀。

新加坡9月24日新增1650宗確診個案，當中1646宗為本土病例。在這1646宗之中，1369宗為社區病例，277宗來自外籍勞工宿舍。

新加坡宣告由2021年9月27日起，餐廳堂食最多只能2人一組，圖為2021年9月21日在當地一間熟食中心（Reuters）

或升至每日3200宗

據《聯合早報》報道，每日新增本土病例預計在下周升至每日3200宗，新加坡衞生部長王乙康在記者會上表示，本地每日新增病例已進入第4個翻倍周期，每日病例達到近1600宗，預計在這一翻倍周期後，病例可能將再翻倍至每日3200宗。

收緊防疫措施

為應對嚴峻疫情，當地政府宣告自9月27日收緊防疫措施，社交聚會與餐廳堂食最多只能兩人一組，為期一個月，另外也要求小學和特殊需要學校在9月27日至10月7日期間推行學生居家學習。