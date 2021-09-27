自民黨總裁選舉｜河野料獲最多票但無法過半數　需進第二輪投票

日本自民黨總裁選舉將於9月29日舉行，日本放送協會（NHK）27日報道，目前相信沒有候選人能在第一輪投票中獲得過半票數，需要進入第二輪選舉。



自民黨總裁選舉合計764張票，382張來自國會議員一人一票，382張來自國會外約110萬名黨員投票。獲過半數支持候選人會即時當選，否則將進入第二輪投票，由第一輪投票獲最多票數的兩人決勝負。

圖為9月20日，自民黨總裁候選人河野太郎參與候選人辯論會。（Reuters）

日本NHK報道，目前國會議員票中，相信岸田文雄可獲得約30%選票、河野太郎獲25%的選票、高市早苗獲20%的選票、野田聖子則只有少數支持，另外有約一成的議員未有決定。連同國會外投票，相信河野可以獲得最高票數，第二則由岸田及高市爭奪。

但因普遍認為候選人未能在第一輪投票中獲得過半票數，河野需要與岸田或高市進入第二輪投票決勝負。

第二輪投票中，764張選票會削減至429張票，國會議員382張票不變，比重增加。支持岸田及高市的國會議員會在第二輪投票的意向，將是決定誰能獲勝的關鍵。