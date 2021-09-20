自民黨總裁選｜高市早苗：贊成美國部署導彈對付中國　能自製更好

日本自民黨總裁選舉進入倒數，四名候選人連日參與公開活動，發表政綱。其中在一次電視節目被問道「是否允許美國在日本部署中程彈道導彈對於中國」，四位候選人展開討論，其中僅高市早苗贊同，其餘3人均反對。



日本自民黨總裁選舉定於9月29日舉行。9月19日，日本行政改革擔當大臣河野太郎、前政務調查會長岸田文雄、前總務大臣高市早苗和代理幹事長野田聖子，共同參加了富士電視台晨間新聞節目《周日報道 THE PRIME》，就安保問題展開討論。

2021年9月18日，日本自民黨總裁候選人在東京參加由日本國家記者俱樂部主辦的討論會。左起為河野太郎、岸田文雄、高市早苗和野田聖子。（AP）

在節目中，主持人向四名候選人提問：如果美國正式要求日本部署中導，日本是否應該接受，四人中只有高市早苗表示接受。高市表示「中程彈道導彈絕對有必要」，並稱美國正在研製遠程導彈，幾乎可以覆蓋中國所有的空軍基地，所以可考慮「讓日本也部署，而且能國產化更好。」

但另外3人均表示反對，曾擔任日本外務大臣與防衛大臣的河野太郎表示，「在決定美國的中程彈道導彈在日本扮演什麼角色之前，討論是否部署沒有意義」，並指「這不利於日本、美國和中國的關係穩定」。

河野指出，如果發射扳機完全由美國人獨自控制，那不會提高日本的的威懾能力。河野更表示這種討論只會讓那些興致高漲高喊「幹吧、幹吧！」的人高興而已，批評如此的討論日美與中國的安全問題完全搭不上邊。

岸田文雄則表示「不應該完全否定」，但對於導彈有哪種搭載能力，具體將部署在哪裏，這些問題都會影響國民的支持或否。在這些都沒有確定的情況下，對此會保留意見。

野田聖子則表示，以這種假定朝鮮或中國會發起行動結論為主導的討論非常危險。野田強調日本在二戰後曾誓言和平主義，無法想象從一開始就討論軍備能力，應該先從外交領域加以改善外部安保環境。