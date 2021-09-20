自民黨總裁選｜高市早苗：贊成美國部署導彈對付中國　能自製更好

日本自民黨總裁選舉進入倒數，四名候選人連日參與公開活動，發表政綱。其中在一次電視節目被問道「是否允許美國在日本部署中程彈道導彈對於中國」，四位候選人展開討論，其中僅高市早苗贊同，其餘3人均反對。
日本自民黨總裁選舉定於9月29日舉行。9月19日，日本行政改革擔當大臣河野太郎、前政務調查會長岸田文雄、前總務大臣高市早苗和代理幹事長野田聖子，共同參加了富士電視台晨間新聞節目《周日報道 THE PRIME》，就安保問題展開討論。
在節目中，主持人向四名候選人提問：如果美國正式要求日本部署中導，日本是否應該接受，四人中只有高市早苗表示接受。高市表示「中程彈道導彈絕對有必要」，並稱美國正在研製遠程導彈，幾乎可以覆蓋中國所有的空軍基地，所以可考慮「讓日本也部署，而且能國產化更好。」
但另外3人均表示反對，曾擔任日本外務大臣與防衛大臣的河野太郎表示，「在決定美國的中程彈道導彈在日本扮演什麼角色之前，討論是否部署沒有意義」，並指「這不利於日本、美國和中國的關係穩定」。
河野指出，如果發射扳機完全由美國人獨自控制，那不會提高日本的的威懾能力。河野更表示這種討論只會讓那些興致高漲高喊「幹吧、幹吧！」的人高興而已，批評如此的討論日美與中國的安全問題完全搭不上邊。
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岸田文雄則表示「不應該完全否定」，但對於導彈有哪種搭載能力，具體將部署在哪裏，這些問題都會影響國民的支持或否。在這些都沒有確定的情況下，對此會保留意見。
野田聖子則表示，以這種假定朝鮮或中國會發起行動結論為主導的討論非常危險。野田強調日本在二戰後曾誓言和平主義，無法想象從一開始就討論軍備能力，應該先從外交領域加以改善外部安保環境。