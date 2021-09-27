金與正連續兩日釋放柔和訊號　朝鮮內部情況出現轉變？

金與正連續兩日就朝韓關係釋放柔和訊號，朝鮮或很有可能內部情況發生突變，迫不得已通過對話尋去出路。



2018年9月19日上午，朝鮮最高領導人金正恩和韓國總統文在寅再次舉行首腦會談。金與正再次亮相。（Reuters）

綜合媒體9月27日報道，朝鮮勞動黨中央委員會副部長金與正25日發表聲明稱，在公正性得到保障且相互尊重情況下，朝韓首腦會晤等改善關係的事宜才會有所進展。這是她連續兩天就朝韓關係發表談話。

按照韓聯社的說法，金與正雖然提到這是她的「個人看法」，但相比24日第一篇談話，列出首腦會談等具體事宜，令人關注韓朝關係能否在韓國總統文在寅明年5月任期結束前迎來突破口。

文在寅21日在聯合國大會一般性辯論中談及朝鮮半島問題，說希望相關各方能發表朝鮮戰爭終戰宣言。金與正24日在談話中說，這是「十分有趣的提議和好想法」，但在韓美目前對朝政策和態度下，「即使宣布終戰，也不會改變什麼」。

文在寅在聯大發言中提到終戰宣言後，朝鮮外務省副相李泰成23日發表談話，認為「為時尚早」，只要美國不改變對朝敵視政策，即使簽署終戰宣言也沒有任何意義。韓國媒體解讀，李泰成的話主要針對美國，而金與正主要對韓「喊話」。

事實上，文在寅的聯大提議是繼2020年之後的第二次，內容也沒有太大變化。但朝鮮似乎等待已久，此次又推出金與正連續兩天發出柔和的訊息。朝鮮的突變很有可能是因為內部情況。由於對朝制裁和針對新冠疫情的封鎖，其嚴重的經濟困難已經很難再堅持下去。作為不得已之計，朝鮮想通過對話尋求出路。

韓國智庫世宗研究所朝鮮研究中心主任鄭成長24日稱，朝方以往經常在韓美聯合軍演期間態度強硬，在軍演結束後變得和緩。從金與正談話看，朝鮮可能會在恰當時機重新恢復南北聯絡熱線，並在合適場合尋求與韓對話。

朝中社25日刊發金與正第二篇談話，語氣顯得更為和緩。金與正稱，她連續兩天「密切注視」韓方政界動向，發現韓國各界希望早日恢復僵化已久的朝韓關係、實現和平穩定的氛圍空前強烈，而朝方有同樣期待。她表示，朝韓雙方沒必要彼此沒事找事，打口水仗、浪費時間。

同時，金與正進一步重申改善朝韓關係的條件，提醒韓方「即使說一句話也要事事慎重、深思熟慮」，不要仿效美國搞「雙重標準」，把朝鮮維護自衛權的行動污衊為「挑釁」，卻把自己的擴軍活動美化成「確保對朝遏制力」。

這番話的背景是，朝鮮和韓國近期分別進行新型導彈試射。