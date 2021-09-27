英國鬧油荒　司機不足運輸鏈斷裂之禍｜新聞背後

英國出現汽油短缺，全國多個油站關閉，仍有開放的油站大排車龍。英國政府表示全國燃油儲備依然充裕，呼籲民眾不要恐慌搶購。汽油短缺主要由於重型貨車司機不足造成物流障礙，聽聞消息後民眾爭先搶購汽油令事態變得嚴重。



這次的汽油短缺，主要原因在於負責運送燃油前往油站的重型貨車司機不足，導致運輸鏈斷裂。政府重申燃油儲備依然充裕，呼籲民眾不要恐慌搶購。

以英國燃油（BP）為例， BP不直接僱用任何貨車司機，而是將貨運外判給獨立運輸商Hoyer。而負責運送燃油需要專業培訓，英國獨立電視台（ITV）報道，BP約有45名司機接受了培訓，但流失率亦很高，在9月6日開始的一周內，有10位司機加入培訓，但途中有6人離開。

圖為9月26日，英國倫敦一間BP的加油站，因已供應短缺臨時關閉。（Reuters）

司機流失的原因很多，其中一個主要原因是在新冠疫情下，原本來自歐洲各地的司機被迫返回家鄉，他們很多未有返回英國。英國脫歐亦令部分司機離開英國；貨車司機工作環境欠佳也是人員流失的原因之一。

這不僅影響燃油運送，而是整個物流運輸，包括食物及商品供應。根據業內估計，連同即將來臨的聖誕旺季，全英國有10萬名重型貨車司機空缺。英國《衛報》報道，有約2.5萬名歐盟司機在離開後未有返回英國，另有4萬名的司機正在等待培訓考試，但因申請及考試機制繁複，司機完成考核投入勞動市場需時。

英國政府決定批出更多簽證讓更多司機前往英國工作，並試圖通過簡化考試程序解決問題。

不過即使措施執行，仍需一段時間才會見效，汽油短缺問題無法短期解決。有消息指首相約翰遜（Boris Johnson）正考慮出動軍隊，協助運送燃油前往油站，以解燃眉之急。