英國最危險與最安全城市出爐　這地方市民連白天都擔心自身安危

英國《太陽報》報道，英國最危險城市民調結果出爐，威爾斯地區首府卡迪夫（Cardiff）高居榜首。民調結果指出，居民稱當地暴力犯罪猖獗，高達38%的受訪者說，他們晚上在街頭行走感到危險。但高達31%的民眾說，他們連在白天都擔心自身安危。



同時，調查發現伯明翰（Birmingham）約38%受訪居民表示，他們有在住家安裝監視器和警報器。倫敦41%的受訪民眾說，如果住家附近有警局，他們會更安心。不過，令人震驚的是，倫敦僅四分之一受訪民眾考慮購買槍枝或刀具自衛。儘管這些城市是受歡迎居住地，但看到這些最常見城市名列不安全名單，仍令人驚訝。

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民調也指出，錫菲（Sheffield）、修咸頓 （Southampton）和愛丁堡（Edinburgh）居民感到最安全。調查指出，愛丁堡不到10%的成年居民經歷過任何形式犯罪。修咸頓一半受訪居民說，他們會向親友推薦自己居住的城市。

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