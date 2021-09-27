孟晚舟回國｜中國外交部：這是針對中國公民的政治迫害

華為副董事長孟晚舟9月24日獲釋，乘坐中國政府包機離開加拿大返華。中國外交部發言人華春瑩27日主持例行記者會時指，孟晚舟事件是針對中國公民的政治迫害。



華春瑩24日在記者會上表示，孟晚舟事件是一宗針對中國公民的政治構陷和政治迫害，目的是打壓以華為為代表的中國高技術企業。經過中國政府不懈努力，孟晚舟終於平安回到祖國。

她指出，孟晚舟的平安回國，是中國黨和政府不懈努力的結果，是全國人民鼎力支持的結果。正義也許遲到，但絕不會缺席。

華春瑩又稱，今次事件也再次充分證明，中國共產黨堅強領導下的強大中國，永遠是每一位中國公民的堅強後盾，中國黨和政府具有堅定的意志、強大的能力，堅決維護中國公民、中國企業的正當合法權益，堅定維護黨和國家的利益和尊嚴。沒有任何力量能夠阻擋中國發展前進的步伐。

華春瑩回應加拿大外長稱將「睜大眼睛」採取四重對華策略時表示，希望加方能夠「睜大眼睛」，認清形勢，採取理智、務實的對華政策。