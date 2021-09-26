孟晚舟回國｜中加關係始終遭受傷害　短期難以復修

中國電訊商華為副董事孟晚舟返回中國，被中國拘捕的兩名加拿大公民亦被釋放回國，事件終於告一段落。對中美而言，這可能是外交的成果，但對加拿大而言，這會是一件令其不悅的經歷，中加關係亦恐怕難以短期內改善。



孟晚舟的事件，被普遍認為是一項政治事件，美國前總統特朗普（Donald Trump）曾露骨地表明，若事件能夠有助改善中美貿易談判，他將樂意插手。加拿大應美國要求拘捕孟晚舟，等同一腳踩進這淌渾水。

在孟晚舟獲釋的過程中，已知的報道是美國政府和孟晚舟的代表律師達成協議，孟晚舟將承認「虛假陳述」及繳交罰款，並換取撤銷引渡要求及延期審訊。這是美國與孟晚舟（中國）一方的協議，加拿大的角色暫時未知。

圖為9月25日，中國深圳機場上展示着歡迎孟晚舟回國的屏幕字眼。（Reuters）

而美國出手相助為加拿大「解困」，更顯得美國可以隨意為其政治利益，犧性加拿大的外交獨立及中加關係。加拿大廣播公司（CBC）一篇分析文章引述觀察人士指出，前特朗普政府是否正在利用美加的牢固引渡關係，削弱加拿大與中國的關係。

中國被批人質外交

對加拿大而言，孟晚舟事件的終結會是鬆一口氣，但未能喜悅。孟晚舟被捕後，中國先後拘捕了「兩名Michael」，中國前商人斯帕弗（Michael Spavor）及前外交官康明凱（Michael Kovrig）。儘管中國聲稱拘捕兩人與孟晚舟事件無關，但當孟晚舟被釋放後，兩名被定罪的Michael亦隨即被釋放回國。

有外媒前一天還在分析中國會「為求面子」再稍為拘禁兩名Michael一陣子。但誰知同日就被釋放回國，讓包括加拿大的西方媒體在內，都評論這是中國「人質外交」的證明。

加拿大《環球郵報》一個評論指出，加拿大將無可避免地加深對中國的不信任。儘管中國不時在呼籲建構雙贏的關係，但實際就只有「中國決定雙贏權利的一方」。同時中國的人質外交，讓加拿大不得不作提防。

加拿大政界出現對中國的批評聲音漸大。積極提出就香港及新疆問題制裁中國的保守黨黨員郝薩科斯（Leo Housakos），指責中國的行為有如「揭示暴行」，是「蔑視國際法治的暴君」，呼籲加拿大已不能再把中國當作是誠實的政權打交道。

圖為9月25日，加拿大前外交官康明凱返回加拿大多倫多，在機場與妻子擁抱。（Reuters）

貿易關係可復修 但傷害已造成

對商界而言，儘管事件的解決意味雙方的經濟活動可以重啟，但傷害已經造成，一些加拿大商人會害怕前往中國，中國的企業亦對投資加拿大顯得遲疑。在農產品的領域雙方有望繼續發展，但在高科技領域的合作將繼續變得相當困難。

加拿大羽絨名牌「加拿大鵝」（Canada Goose）因貼錯標籤，被中國當局控告虛假宣傳，在9月較早時候被罰45萬人民幣。有評論指出，這明顯有更理想的解決方法。

加拿大阿爾伯塔大學中國研究所前所長霍爾登（Gordon Houlden）表示，在孟晚舟與兩名Michael回國後，加拿大就可以開始修復與中國的貿易和商業關係。但隔閡已經形成，並不會輕易回到原本狀態。