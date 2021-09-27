中國外交部：孟晚舟事件與康明凱及邁克爾案件性質完全不同

9月27日，中國外交部發言人華春瑩主持例行記者會。有記者就華為高管孟晚舟事件與加拿大人康明凱（Michael Kovrig）、斯帕弗（Michael Kovrig）案件的關聯一事提問。華春瑩強調，孟晚舟事件是政治迫害事件，康明凱、邁克爾涉嫌危害中國國家安全犯罪，性質完全不同。



9月27日，華春瑩表示，孟晚舟事件同康明凱、邁克爾案件的性質完全不同。孟晚舟事件是一起針對中國公民的政治迫害事件，目的是打壓中國的高技術企業，日前孟晚舟已經平安地回到了祖國。康明凱、邁克爾涉嫌危害中國國家安全犯罪，兩人以身患疾病為由，提出申請取保候審，經有關部門確認和專業醫療機構診斷，並由加拿大駐華大使提供擔保，中國相關法院依法批准取保候審，由中國國家安全機關執行。

華春瑩強調，中方注意到，25日有關消息出來之後，很多加拿大媒體也認為，孟案完全是政治私利，沒有法治，加方本來就不應該給美國幹髒活，加方應該汲取教訓，從自身利益出發行事。無理拘押孟晚舟是美方和加方犯下的嚴重錯誤，他們早就該糾正錯誤了。

華春瑩還表示，一定會有愈來愈多的國家站起來，和中國一樣堅決抵制各種非法單邊制裁、長臂管轄和政治構陷，共同維護國際公平正義，捍衛國際關係的基本準則。