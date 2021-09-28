澳英美聯盟｜中方不點名批評三國開展核潛艇合作

中國常駐聯合國代表張軍9月27日出席聯合國安理會《全面禁止核試驗條約》問題公開會，就澳洲、英國和美國開展核潛艇合作問題表明中方立場，不點名敦促有關國家忠實履行國際核不擴散義務。



張軍指出，《全面禁止核試驗條約》和《不擴散核武器條約》都是國際核裁軍與核不擴散體系的重要支柱。他表示，推動《全面禁止核試驗條約》早日生效的同時，國際社會也要切實維護《不擴散核武器條約》的權威性、普遍性和有效性。

他提到，各國均應展現負責任態度。中方反對對核不擴散問題採用實用主義或雙重標準的做法。個別核武器國家不能一方面高喊致力於維護國際核不擴散體系，另一方面卻協助無核武器國家建造核潛艇。這不僅加劇軍備競賽，損害國際核不擴散體系，破壞國際和地區安全穩定，也與《不擴散核武器條約》精神背道而馳。中方希望有關國家傾聽國際社會呼聲，忠實履行國際核不擴散義務，多做有利於維護地區和平穩定的事。

中方：將繼續為促進條約生效貢獻力量

張軍就促進《全面禁止核試驗條約》早日生效提出四點主張：第一，堅定維護多邊主義，營造條約生效的良好安全環境，消除核武器存在、擴散及試驗的根源。第二，支持條約宗旨目標，鞏固條約生效的強勁政治勢頭，推動禁核試理念進一步深入人心。第三，維護國際軍控體系，加強條約生效的堅實制度保障，維護國際軍控條約體系的完整性、權威性、有效性。第四，推進履約籌備工作，夯實條約生效的可靠能力基礎，着眼條約生效後覈查機制運行做好技術儲備。