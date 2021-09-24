聯合國大會｜中俄等舉行「捍衛聯合國憲章之友小組」部長級會議

當地時間9月23日，中國常駐聯合國代表張軍在紐約出席「捍衛《聯合國憲章》之友小組」部長級會議。委內瑞拉外長普拉森西亞主持會議，阿爾及利亞、玻利維亞、老撾、白羅斯（前稱白俄羅斯）、伊朗外長和俄羅斯副外長等小組成員代表與會，並在會後發表「政治聲明」。張軍呼籲堅定捍衛《聯合國憲章》，踐行真正的多邊主義。



張軍在會上表示，《聯合國憲章》宣示了國際社會消弭戰禍的堅定信念，確立了當代國際關係基本準則。中國是第一個在《聯合國憲章》上簽字的國家。中華人民共和國恢復在聯合國合法席位50年來，一直以實際行動捍衛《聯合國憲章》的宗旨和原則，始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者、公共產品的提供者。

張軍強調，面對百年變局和新冠疫情相互交織，國家政府比以往任何時候都需要堅定捍衛《聯合國憲章》，需要在聯合國平台加強團結合作，攜手應對全球威脅和挑戰。中國願與有關各方一道，推動國際社會以實際行動體現對《憲章》的承諾，踐行真正的多邊主義，共同維護以聯合國為核心的國際體系，以國際法為基礎的國際秩序，反對霸權霸凌和單邊主義，堅決抵制單邊強制措施，支持聯合國成為各國共同維護普遍安全、共同分享發展成果、共同掌握世界命運的核心平台。

聯合國大會：圖為中國常駐聯合國代表張軍2021年9月23日出席聯合國大會第76屆會議時的發言。（AP）

會議發表的「政治聲明」強調，維護《聯合國憲章》對構建公正、平等的國際秩序至關重要，單邊措施違反《憲章》和國際法基本準則，「捍衛《聯合國憲章》之友小組」將在聯合國工作中推動各方遵守國際法，維護以聯合國為核心的多邊主義。

「捍衛《聯合國憲章》之友小組」由委內瑞拉發起，於今年7月成立，目前成員包括中國、俄羅斯、阿爾及利亞、白羅斯（前稱白俄羅斯）、玻利維亞、伊朗、敘利亞、巴勒斯坦、柬埔寨、朝鮮、老撾、安哥拉、赤道畿內亞、厄立特里亞、古巴、尼加拉瓜、聖文森特和格林納丁斯等國家。