韓國總統文在寅提議政府考慮禁止食狗肉

韓國總統文在寅9月27日提議，政府可考慮正式頒布禁令，禁止民眾在國內食狗肉。
總統府青瓦台發言人朴炅美表示，文在寅27日出席政策諮詢會議，期間國務總理金富謙向他簡報政府改善被遺棄寵物管理系統的計劃。文在寅其後說：「現在是不是應慎重考慮禁食狗肉？」
韓聯社報道，文在寅要求有關部門研討禁食狗肉的方案，又表示當前正是應慎重研討禁食狗肉方案的時候。
金富謙當天則提到，將不斷完善動物保護管理體系，包括提升寵物登記率、促進戶外犬絕育、加強動物保護中心監管力度等。
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韓國現有的《動物保護法》（Animal Protection Law）旨在防止貓狗遭殘忍屠殺，但沒禁止食狗肉。
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韓國過往有吃狗肉的傳統，例如在「三伏」時節會進食狗肉湯應對酷暑，隨着時代變遷，韓國也有愈來愈多人視吃狗肉為禁忌，首爾市政府已在2019年10月宣布，市內最後3家屠狗場於10月底停止營業，意味首爾市全面停止屠狗行為。但禁吃狗肉也可能惹來業界抗爭，例如過去有關注動物權益人士舉行集會反對吃狗肉，飼狗業界則在同場抗議，並即場舉行狗肉試食會。