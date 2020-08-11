柬埔寨暹粒終禁狗肉　屠場老闆娘剖白：殺狗時很心痛

關於吃狗肉這件事情我們討論過不少，狗自身的立場就不用說了，很多時候我們主要是站在狗主人的立場，或者是喜歡吃狗肉的人的立場來討論，而較少探討銷售狗肉這個環節的人員的心態，而七號最近就有媒體訪問了一些狗肉店老闆，而且是被迫禁止銷售狗肉的老闆。

有留意新聞報導的朋友應該知道，早在上個月，柬埔寨旅遊勝地暹粒省頒布了禁止狗肉交易的法令，從七月份開始，明文禁止屠宰和販賣狗肉。而根據資料顯示，暹粒省是柬埔寨狗肉產業的中心，該國每年屠宰300萬隻狗。可見，亞洲部分地區，也一直存在著吃狗肉的習慣，有的是因為傳統，或是經濟壓力使然，買不起牛肉、豬肉不得已的選擇。但隨著時代變遷，年輕人普遍將狗視為親近的寵物，吃狗肉的文化也開始備受批評。

在禁令之下，柬埔寨的狗肉屠宰場也紛紛關閉或轉型，柬埔寨磅同省（Kampong Thom）一家屠宰場，5日正式停業，屠宰場老闆娘卡廷・海（Khath Hach） 說：「老實說，殺狗的時候真的很心痛，但我們真的太窮，沒別的選擇，如果不賣狗肉，我們養不活孩子。」在國際動物福利組織的協助下，他們改成經營雜貨店，做起小本生意，他們非常樂意轉型。老闆娘隨後表示，在關閉屠宰場這一天，大嘆真的是鬆了一口氣，為了養家活口而殺狗，也讓她相當痛苦。

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狗狗在籠內痛苦呻吟的景像以後將越來越少，柬埔寨暹粒省（Siem Reap）暹粒省是觀光勝地，聞名遐邇的吳哥窟，每年吸引超過200萬遊客造訪，成為禁狗肉的先驅，讓動物福利團體士氣大振。

中國農業部今年已經正式將貓狗從家畜中移除，定性為「伴侶動物」，而且在中國一些地區已經有明確的條例禁止食用貓狗（深圳、珠海）。不吃狗肉，是正在慢慢改變的飲食習慣。

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