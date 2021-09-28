阿富汗局勢︱喀布爾大學：禁女性返校　直至有「真正伊斯蘭環境」

撰文：洪怡霖
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阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）重新執政後，為喀布爾大學（Kabul University）任命新校長蓋拉特（Mohammad Ashraf Ghairat），蓋拉特9月27日宣布，女性不能返校或教書，直至有「真正的伊斯蘭環境」。

阿富汗局勢：圖為2004年，一班女學生在喀布爾一間中學上課。（Getty）

蓋拉特在Twitter表示：「作為喀布爾大學校長，我向你保證。」他稱「只要沒有向所有人提供真正的伊斯蘭環境（real Islamic environment），女性將不被允許進入大學或工作。伊斯蘭教優先。」

他之後又發文強調，並非永遠禁止女性返大學或工作，而是在校方建立伊斯蘭環境前，女性會留在家中，他稱「我們正努力去創建安全的伊斯蘭環境」。

塔利班之前曾在9月12日公布高等教育政策，容許女性就讀大學，條件是必須與男性分開學習，與穿着正確服飾上課。

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