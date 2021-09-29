澳英美聯盟｜馬克龍：歐洲應提升軍力　讓自身受到尊重

澳英美三國建立印太安全聯盟AUKUS，澳洲取消與法國的潛艇合約引發外交風波後，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）9月28日首度公開談論事件，指歐洲國家不要再天真，應提升自身軍事力量，表明有能力保護自己，令自己受到尊重。



馬克龍28日與到訪的希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）召開聯合記者會時表示，「歐洲人必須擺脫天真，當我們承受來自權力的壓力時，（他們的立場）有時會變得更加強硬，我們需要做出反應並顯示我們有能力來保護自己。不是要把事件升級，而是要保護我們自己，這只是讓自己受到尊重。」

他又指，美國在價值觀上是偉大的歷史盟友，但必須看到美國10多年來會先以自己為中心，並將戰略利益焦點轉向中國和太平洋，「作為歐洲人，我們必須保護自己。這不是美國聯盟的替代方案，而是在北約內承擔歐洲支柱的責任。」

馬克龍28日與希臘簽署國防協議，其中包括雅典購買價值數十億歐元的3艘法國軍艦。