世衛爆剛果性侵醜聞致29人懷孕　譚德塞道歉

一個獨立調查委員會9月28日表示，世界衛生組織（WHO）83名援助工作人員在剛果民主共和國爆發伊波拉病毒（Ebola）疫情期間對當地人進行性虐待和性剝削，導致29人懷孕，世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）道歉。



獨立、非牟利新聞媒體網站The New Humanitarian與湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation）2020年公開一份調查報告指，剛果民主共和國逾50名婦女指控，包括世衛及某些知名國際非政府組織在內機構一些救援人員在2018年到2020年間協助對抗伊波拉疫情時，對她們進行性剝削。世衛其後成立獨立委員會進行調查。

圖為世界衛生組織總幹事譚德塞9月27日在法國里昂市出席世衛組織學院的奠基儀式。（AP）

世衛公布調查的最終報告指，經訪談75名年齡介乎13歲到43歲、聲稱受害的剛果男女後，認定有83人參與這些不法行為。這83名加害人中，至少21人直接受僱於世衛，多為剛果民主共和國出身。

報告指，一名13歲受害少女告訴委員會，她2019年4月在路邊販賣手機增值卡時，一名世衛司機讓她搭自己的車回家，但卻把她載到酒店強姦，導致其懷孕並誕下嬰兒。

譚德塞為此出面道歉，並承諾將對世衛進行全面改革，會全力防止再次發生類似事件。