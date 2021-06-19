世衞建議適齡生育女性戒酒　遭批評性別歧視

撰文： 常陽 最後更新日期： 2021-06-19 11:28

世界衞生組織（World Health Organisation）6月15日發布最新的全球酒精行動計劃（Global Alcohol Action Plan），希望提高各國對於與酒精有關的危害的意識，應該對防止孩童、孕婦和適齡生育女性飲酒給予「適當關注」，不飲酒最安全。

世衞的草案警告稱，酒精飲料會導致疾病增加、心理健康狀況不佳、暴力、工作效率下降和人際關係惡化。

指引提到，「飲酒對女性最顯著的傷害是在產前期以及孕期，容易造成胎兒酒精綜合症。」如果胎兒在孕婦子宮內接觸酒精，會造成發育不良、面部特徵明顯，還有學習和認知障礙。

世衞意見得到英國官方和公益組織的支持，英國《每日郵報》（Daily Mail）引述英國首席醫療官建議，對於懷孕或準備懷孕的女性來説，「最安全的做法」是完全不飲酒。

致力於普及飲酒危害的公益組織「酒精改變英國」（Alcohol Change UK）的行政總裁派珀（Richard Piper）更是説，即使是懷孕早期，甚至很多人還沒發現自己已經懷孕的時候，飲酒都對胎兒傷害極大。

英國酒業聯盟波特曼集團（Portman Group）行政總裁蘭伯特（Matt Lambert）反駁説，對世衞的提議「極度擔憂」。他認為，世衞組織的提案是「性別歧視和父權主義，可能會侵害大多數女性的人身安全，超出職權範圍，並且並不是從科學角度出發的報告。」