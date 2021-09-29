美歐貿易代表會晤　討論中國等經濟體帶來的共同挑戰

美國貿易代表辦公室9月28日表示，貿易代表戴琪（Katherine Tai）和歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）在華盛頓召開的會議上，討論了包括中國在內的非市場經濟體帶來的共同挑戰。



Happy to welcome @VDombrovskis to USTR today to discuss #MC12, @wto reform, and other shared concerns. The EVP is a great partner, and we』re working to strengthen our transatlantic trade and economic relationship. I look forward to meeting again in Pittsburgh tomorrow! pic.twitter.com/g3f8DWOoNi — Ambassador Katherine Tai (@AmbassadorTai) September 28, 2021

美國貿易代表辦公室9月28日發表聲明稱，戴琪感謝東布洛夫斯基幫助建立了重要的雙邊夥伴關係，並建設性地加強了跨大西洋貿易和經濟關係。29日，美國和歐盟將在賓夕法尼亞州匹茲堡舉行首屆貿易和科技委員會會議，該會議將能夠加強雙邊關係。

戴琪和東布洛夫斯基還討論了廣泛的雙邊和多邊問題，包括世貿組織改革和即將到來的 MC12 議程，以及包括中國在內的非市場國家和經濟體構成的挑戰，這些挑戰損害了美國和歐洲的工人和企業。