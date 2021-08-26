中美貿易｜華府稱全面評估貿易政策　中國：兩國經貿團隊保持溝通

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）8月24日稱，拜登-賀錦麗（Biden-Harris）政府和美國貿易代表辦公室（USTR）正在對美中貿易政策展開全面評估。中國商務部發言人高峰26日在例行新聞發布會稱，中美經貿團隊保持正常溝通。



他在回答媒體關於中美經貿磋商進程的問題時稱，中美經貿團隊保持着正常溝通。

他介紹說，2021年前7個月，中美雙邊貨物貿易額較2020年同期增長40%，其中，中國自美進口同比增長50.4%，對美出口增長36.9%。這充分表明兩國經濟具有高度互補性，雙方經貿合作符合兩國和兩國人民的利益。

高峰強調，中方始終認為，美方加徵關稅不利於中國，不利於美國，不利於世界經濟恢復。

2021年4月28日，美國貿易代表戴琪在美國國會向參議院一個撥款小組委員會作證。（Reuters）

美國貿易代表辦公室24日發表聲明稱，當天，戴琪與美國商會中國中心顧問委員會（U.S. Chamber China Center Advisory Board）以及美中貿易全國委員會（US-China Business Council）的高層舉行視像會議。

戴琪指出，美國正在對美中貿易政策進行全面評估。

她承認美中貿易關係的重要，並表示美國仍致力於「解決中國損害美國企業和工人的不公平貿易政策和非市場行為」。