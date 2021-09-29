傳美國要求中國減少進口伊朗原油　北京：促美方解除長臂管轄

據英媒報道，美國已透過外交途徑，要求中國減少進口伊朗原油。中國外交部發言人華春瑩9月29日對此進行表態。



據中國外交部官方網站9月29日消息，華春瑩主持中國外交部例行記者會。有記者提問，「有美國和歐洲官員表示，美國已經就減少對伊朗原油的購買量與中國進行了外交接觸。發言人對此有何回應？」

2019年6月14日，中國國家主席習近平在比什凱克參加上合組織（SCO）會議期間，與時任伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）舉行會晤。（新華社）

華春瑩表示，關於中國和伊朗正常的經貿合作問題，中方立場是非常明確和一貫的，中國同伊朗始終遵循平等互利、合作共贏和商業化的原則，在國際法的框架內開展合作，「我們堅決反對任何單邊制裁，敦促美方儘快解除對第三方實體和個人的長臂管轄。」

路透社9月29日稱，儘管美國對伊朗實施制裁，以施壓遏制其核計劃。但中國企業購買伊朗石油被認為幫助維持了伊朗的經濟。美國和歐洲官員9月28日透露，美國已經就減少對伊朗原油的購買量與中國進行了外交接觸。目前華盛頓試圖說服德黑蘭重啟有關恢復2015年核協議談判。