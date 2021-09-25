孟晚舟回國｜身陷中美加外交漩渦1028天　華為孟晚舟案大事記

中國電訊設備商華為副董事長孟晚舟與美國司法部終達成「延期起訴協議」，她9月24日乘坐北京政府的包機返國，為期近3年的案件終暫告一段落。本文將為大家回顧這宗案件期間發生的大事。



▼點解以下圖輯了解華為孟晚舟引渡案自2020年11月以來的新進展▼

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有分析認為，孟晚舟能獲釋回國，顯示拜登（Joe Biden）政府釋出善意，與前總統特朗普（Donald Trump）相比，新華府對中國態度有微妙轉變。也有分析覺得，中國與美國、加拿大的關係仍將陷入深深的不信任感之中。

自2018年12月1日被捕以來，孟晚舟引渡案摘要如下：

華為孟晚舟被捕：加拿大2018年12月1日應美國要求，在溫哥華國際機場拘捕華為副董事長兼首席財務官孟晚舟，一石激起千層浪。（Reuters）

2020年8月17日

加拿大卑詩省高等法院8月17日開庭，繼續審理中國電訊設備商華為副董事長兼首席財務官孟晚舟引渡案。她律師團隊在庭上要求法院公開更多與她被捕有關的機密資料，藉此證明孟晚舟的權利曾受侵犯。

代表加拿大司法部長的律師嘗試阻止，聲稱有保密它們法律特權。

2020年5月15日

美國總統特朗普（Donald Trump）公布對華為的新一輪制裁，限制華為取得美國製造的晶片。

華為孟晚舟被捕：任正非2019年2月18日​接受美國廣播公司專訪，指孟晚舟沒有技術背景，永生永世不可能做接班人。（AP）

2020年1月20日

孟晚舟的引渡聆訊預定於當天至24日進行。

2019年12月1日

美國有線新聞網絡（CNN）報道，任正非在接受專訪時說，孟晚舟應該為處在這一狀況而感到驕傲，因為在這中美兩個國家之間的爭鬥中，她已經成為談判的籌碼。

2019年11月20日

華為發言人表示，正尋求即時終止引渡孟晚舟到美國的計劃。

2019年11月4日

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，允許美國公司向華為出售設備的許可證很快就會出現。

華為孟晚舟被捕：圖為2020年5月27日，孟晚舟離開她位於溫哥華的家，到法院出席聆訊。（Reuters）

2019年10月28日

美國聯邦通信委員會表示，對於使用華為和中興的無線營運商，他們將切斷其資金投入。

2019年10月2日

孟晚舟引渡聆訊繼續，控方稱在拘捕孟晚舟的過程雖出現程序錯誤，但無證據顯示辯方質疑的美加合謀。孟晚舟律師團指控加拿大皇家騎警與美國聯邦調查局進行「秘密刑事調查」，違反引渡法。

2019年9月23日

加拿大卑詩省法院當天起一連多日，處理由孟晚舟一方提出的終止引渡聆訊程序。孟晚舟再次出庭，左腳戴上電子腳鐐，身形顯得消瘦，但精神不錯。

2019年9月9日

微軟（Microsoft）總裁史密斯（Brad Smith）希望，華府提供更多證據支持華為禁令。

華為孟晚舟被捕：圖為2020年1月20日，孟晚舟正前往溫哥華的法院出席引渡聆訊，途中向人群揮手。（Getty）

2019年6月5日

華為聲稱將與美國簽署無間諜協議。

2019年5月29日

華為要求法院裁定美國禁令違憲。

2019年5月23日

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，任正非在華為公司與中國政府的關係上說謊。

2019年6月21日

美國再把五間中國科技公司列入黑名單。

2019年5月20日

美國商務部發聲明稱，華為禁令將延遲90天實施。

華為孟晚舟被捕：身穿黑裙的孟晚舟2019年5月8日笑容滿面地離開寓所到法院出席聆訊。（Reuters）

2019年5月15日

美國總統特朗普簽署行政命令，宣布進入「全國緊急狀態」，禁止美國企業使用對國家構成安全風險的電訊設備商所製造的設備，以保護受威脅的美國通訊行業。

2019年5月8日

孟晚舟再上庭，出席美國要求引渡的排期聆訊。法官批准孟晚舟搬到桑拿斯區（Shaughnessy）的住所；並定於9月23日至10月4日處理案件的披露資料申請，她需在9月23日到庭。

2019年5月3日

美國再次警告華為威脅，多國起草5G安全草案。

美國共和黨參議員卡頓（Tom Cotton）2020年1月8日提出法案，要求美國停止向使用華為設備的國家共享情報。（Reuters）

2019年4月20日

英國《泰晤士報》指，美國中央情報局（CIA）向英國、加拿大和新西蘭等盟國警告，指華為公司接受解放軍資助。

2019年4月3日

美國麻省理工學院宣布，由於中國企業華為和中興涉違反制裁正接受聯邦調查，決定中止與對方合作。

2019年3月28日

英國政府通訊總部（GCHQ）轄下的國家網絡安全中心發表報告，批評中國電訊公司華為的設備有「重大技術問題」，指摘公司的不良操作造成漏洞，或會帶來安全風險。惟報告並未指控華為蓄意安裝「後門」軟件或為中國政府從事間諜活動。

2019年3月12日

美國駐德國大使格雷內爾（Richard Grenell）致函德國經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier），指若德國允許華為或其他中國電訊設備製造商參與5G網絡建設，將限制與德國的情報交流。

華為孟晚舟被捕：孟晚舟引渡聆訊連日持續，圖為2019年9月30日，孟晚舟步出法院情況。（Reuters）

2019年3月10日

華為消費者業務CEO余承東接受德國媒體WELT採訪時透露，華為已經為智能手機和電腦開發自己的操作系統，作為後備計劃。

2019年3月8日

華為控告美國禁止政府機構購買華為設備和服務，違反美國憲法。

2019年3月6日

孟晚舟在加拿大卑詩省最高法院出庭。檢控官於庭上表示，辯方同意把案件押後至5月8日，再決定引渡聆訊日期，並獲法官接納有關要求。

2019年3月4日

多間外媒引述知情人士報道，華為計劃控告美國政府。

2019年3月3日

孟晚舟的律師團隊向加拿大卑詩省最高法院遞交13項起訴書，​控訴加拿大​政府多名高官和員工。

華為孟晚舟被捕：圖為2019年4月25日，華為位於中國東莞市的大樓。（Getty）

2019年3月1日​

加拿大司法部宣布簽發授權進行令，允許卑詩省法院啟動孟晚舟案的正式引渡聆訊。

2019年2月19日​

華為創辦人任正非在訪談中表示，孟晚舟永生永世不可能做接班人，因為她沒有技術背景。

2019年1月29日​

加拿大卑詩省最高法院開庭審理孟晚舟的更改保釋條件申請，孟晚舟再次抵達法院出庭應訊。

2019年1月28日​

美國正式刑事起訴華為、其附屬公司及華為副董事長孟晚舟等，並要求引渡孟晚舟，美國指他們涉嫌詐騙、妨礙司法公正及盜取T-Mobile美國分公司的商業機密等合共23項罪名。

2019年1月22日​

加國大使麥家廉接受媒體採訪時評論孟晚舟事件，之後遭總理杜魯多要求「收口」。他1月24日發聲明道歉，惟隔日又再談論案件，最終被炒。

華為孟晚舟被捕：圖為2019年4月11日，華為中國東莞市廠房的員工正包裝手機產品。（Getty）

2019年1月14日​

中國大連法院重審加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）的在華走私毒品案，決定改判他死刑。

2019年1月8日​

波蘭國內安全局以涉嫌從事間諜活動拘捕華為波蘭分公司高層王偉晶。

2018年12月11日​

孟晚舟​重返加拿大最高法院，出席保釋聽證會。法官在當天下午宣判批准其保釋申請。她需繳交1000萬加元保釋金，遵守多項保釋條件。包括配戴電子腳鐐，以及遵守「門禁」。

2018年12月10日​

加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）與加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）分別在中國被捕，中國外交部指他們涉嫌從事危害中國國家安全活動。有聲音質疑中國可能是「報復式」拘留加拿大人。

中國外交部2019年5月16日證實，加拿大公民康明凱和斯帕弗已遭當局批准依法逮捕。其中康明凱涉嫌為境外刺探國家秘密和情報犯罪，斯帕弗則是涉嫌為境外竊取、非法提供國家秘密犯罪。

華為孟晚舟被捕：圖為2019年3月6日，民眾在加拿大卑詩省高等法院外抗議，要求中方釋放加拿大前外交官康明凱與加拿大商人斯帕弗。（Getty）

2018年12月7日​

孟晚舟前往卑詩省最高法院出席案件的首次保釋聽證會。美方代表稱，孟晚舟涉嫌透過一間名叫Skycom的香港公司與伊朗進行非法交易，違反美國的制裁禁令。聽證會首日未有結果，法官延期至2018年12月10日再審議。

2018年12月1日

孟晚舟當時由香港乘飛機前往墨西哥，途經加拿大卑詩省溫哥華市轉機。加拿大政府應美國司法部要求，在溫哥華國際機場拘捕她。