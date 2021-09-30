美歐召開貿易技術委員會議　加強半導體供應鏈合作

美國與歐盟的貿易和技術委員會（TTC）9月29日舉行首次會議，雙方會後聯合聲明未有點名提及中國，但同意繼續確保企業、消費者和勞工，免受不公平貿易行為的影響。



貿易和技術委員會29日在美國賓夕法尼亞州的匹茲堡巿（Pittsburgh）舉行，與會的包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和貿易代表戴琪（Katherine Tai），以及歐盟首席貿易代表東布洛夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）和歐盟競爭事務專員韋斯塔格（Margrethe Vestager）。

雙方發表聯合聲明指，支持美歐團結一致，繼續確保企業、消費者和勞工，免受不公平貿易行為的影響，特別是破壞世界貿易體系的非市場經濟體造成的行為。

聲明又承諾將採取短期措施解決全球半導體短缺問題，雙方會合作加強半導體的供應鏈的生態系統，包括研究、設計與製造，以提高韌性，旨在緩解短期供應瓶頸，並確定供應鏈的長期脆弱性。

雙方表示，將努力避免補貼競賽以吸引晶片投資，並尋求正確的激勵措施。

聲明沒有具體說明第二次TTC會議的時間表，但歐盟官員表示，或會在2022年春季於歐洲舉行。