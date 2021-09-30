新冠肺炎｜美國強制接種疫苗　航空公司醫院解僱拒打針員工

美國政府為抗擊新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，強制超過100人企業的所有員工都須接種疫苗，或是每週接受病毒檢測。美國有航空公司和醫院已開始準備解僱拒絕接種疫苗的員工。



美國聯合航空公司（United Airlines）8月成為美國第一間強制員工接種疫苗的航空公司。公司發言人9月29日證實，已經開始解僱593名拒絕接種疫苗的美國員工。

聯合航空指出，公司的6.7萬名美國員工中，有99%人已經接種疫苗，這表明強制措施可以成為公司鼓勵員工接種疫苗的有效方式。

隨着拜登（Joe Biden）政府向企業施加愈來愈大的壓力以助美國提高接種率，愈來愈多大公司相繼要求員工打疫苗。部分公司仍在嘗試通過結合鼓勵和威懾的方式令員工打針，但許多公司已經把疫苗接種作為工作條件。

紐約有數間醫院亦開始解僱或勒令一些無視州政府要求接種疫苗命令的醫護人員停職，導致醫護人手短缺，院方因此要推遲非急需手術或減少服務。

位於紐約州西部水牛城（Buffalo）伊利縣（Erie）醫療中心的發言人說，院方暫停了非急需住院手術，並已停止接收來自其他醫院的重症監護患者，因為院方準備解僱數百名未接種疫苗的員工。

發言人續指，減少一些手術的決定會為患者帶來不便，並損害醫院的財務狀況，因非急需住院手術每週可帶來約100萬美元收入。