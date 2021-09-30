美國特使克里敦促北京加大減排　中國外交部回應

中國國家主席習近平宣布不再新建境外煤電項目後，美國總統氣候問題特使再向中國提出要求，希望2030年前加大減排力度。對此，中國外交部回應稱，應對氣候變化是全球各國共同努力的事業。



在9月30日舉行的中國外交部例行記者會上，發言人華春瑩表示，當前氣候變化造成的全球影響日益嚴峻，在剛剛結束的聯大一般性辯論當中，很多國家都希望大家能夠一起合作，加強應對氣候變化。「我們認為各國應該切實提高減排的雄心，強化落實行動，每一年都很關鍵。」

華春瑩說，中方一貫是推動全球氣候治理的行動派和實幹家。中方一直在盡己所能、自我加壓，持續自主提高氣候行動的力度，努力為全球應對氣候變化作出更大的貢獻。

華春瑩強調，應對氣候變化是全球各國都需要共同努力的事業，必須要依靠國際社會合力應對。

據彭博社報道，美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）9月29日在接受採訪時鼓勵中國在2030年前更加積極削減温室氣體的排放，稱這是遏制全球變暖的「關鍵十年」。

克里在採訪中提出，希望中國會做出在未來十年進一步減排的決定。「我們希望能找到更多共同點推進這一進程，也正在考慮多種不同的方式來實現這一目標」。

值得一提的是，這並非最近一段時間以來克里第一次要求中國「在應對氣候變化上做得更多」。克里9月2日出訪中國天津，與中國副總理韓正、中國外長王毅等官員進行會談，強調氣候問題不是地緣政治武器，中國應該在氣候問題上做更多。

中國外交部發言人汪文斌當時回應稱，應對氣候變化並非他國要求中國做，而是中國自己要做，中國一直是生態文明的踐行者、氣候治理的行動派。

中國外長王毅則指出，中美關係繼續惡化將可能影響到未來雙邊在氣候問題上的合作，在目前中美關係大環境中想把雙方氣候合作升級是「不可能」的。

在這之前，習近平9月21日在北京以視頻方式出席第76屆聯合國大會一般性辯論時宣佈，中國將大力支持發展中國家能源綠色低碳發展，不再新建境外煤電項目。隨後，克里9月22日重申支持習近平宣佈推動綠色低碳發展的承諾，認為北京在應對氣候變化問題上展示正面的一步。並透露計劃在未來數周再次訪問中國。