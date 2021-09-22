習近平宣布中國不再新建境外煤電項目　克里：是重大貢獻

中國國家主席習近平9月21日在聯合國大會發表講話，就氣候變化問題宣布「中國不再新建境外煤電項目」等重大政策，引起各方廣泛關注。美國、英國與聯合國等各方迅速做出回應。



據中國官媒央視報道，9月21日，中國國家主席習近平在北京以視像方式出席第76屆聯合國大會一般性辯論，並發表題為《堅定信心 共克時艱 共建更加美好的世界》的講話。

習近平在講話中宣布，中國將大力支持發展中國家能源綠色低碳發展，不再新建境外煤電項目。

氣候變化問題成為外界關注習近平講話的焦點。習近平表示，中國將力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和，「這需要付出艱苦努力，但我們會全力以赴。」

克里：這是偉大貢獻

針對習近平宣布，美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）迅速做出回應。克里對習近平的講話表示歡迎，稱這是一個重大的貢獻。

克里說，這是第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）取得成功所需努力的良好開端。聯合國氣候變化大會將於10月31日至11月12日，在蘇格蘭的格拉斯哥（Glasgow）舉行。

克里在聲明中稱，「我們已經就這個問題和中國談了很長一段時間了。聽到習（習近平）主席做出這一重要決定，我非常高興。」

第26屆聯合國氣候變化大會主席夏爾馬（Alok Sharma）也對習近平這一宣布表示歡迎。

夏爾馬在Twitter發文稱，「很明顯，煤電的前景堪憂。我歡迎習（習近平）主席承諾停止在國外建設新的煤炭項目，這是我訪問中國期間討論的一個關鍵話題。」

9月21日，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）發表聲明，稱對中美兩國領導人在聯合國大會一般性辯論上宣布的氣候承諾感到鼓舞。

古特雷斯說，他歡迎習近平主席宣布中國將大力支持發展中國家能源綠色低碳發展，不再新建境外煤電項目。

他表示，加速在全球淘汰煤炭是達成《巴黎協定》目標最重要的一步。