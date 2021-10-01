杜拜世界博覽會開幕　期望刺激貿易和投資

阿聯酋杜拜世界博覽會（Expo 2020 Dubai）9月30日舉行開幕禮，是新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發近兩年來，首個對外開放的主要全球活動。當局預計可以吸引大批外國遊客到訪，並刺激阿聯酋的經濟。



杜拜方面花費約68億美元舉辦世博會，並以「溝通思想，創造未來」為主題，希望透過文化、科技及建築的展覽，向外界展示智慧和共同應對氣候變化、經濟增長等全球議題。

而在30日的開幕禮上，阿聯酋方面安排多位名人表演，包括英國創作歌手Ellie Goulding、意大利男高音Andrea Bocelli、中國鋼琴家郎朗等。

阿聯酋9月30日為杜拜世界博覽會舉行開幕禮。（Reuters）

受到疫情影響，今屆世博會被迫延遲一年舉行，目前全球的旅遊仍未復蘇，世博會的部分節目改為網上舉行。安永會計師事務所（EY）曾在2019年估計，為期半年的世博會可以吸引2500萬人到訪，為當地經濟進帳60億美元，佔阿聯酋全年GDP大約1.5%。

安永其後指2500萬人次是包括親身到場及網上參與的人士，而杜拜方面則有信心入場人次可以超越2015年意大利米蘭（Milan）世博的2150萬人次紀錄，並透過多項防疫措施保障遊客健康，包括規定在場內須戴口罩、18歲以上人士須出示接種新冠疫苗或陰性病毒檢測證明。

即使全球疫情持續，阿聯酋方面仍希望世博會可以吸引大批海外旅客到訪，刺激當地經濟。圖為杜拜地標、全球最高建築物哈利法塔。（Reuters）

另外路透社及美聯社的記者發現，阿聯酋政府在世博會場內為長期遭封殺的WhatsApp及FaceTime等即時通訊軟件「解禁」，但未知有關措施會否在世博會期結束後維持。