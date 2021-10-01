日本皇室不為人道的辛酸？真子公主患PTSD　兩任皇后也曾壓力爆錶

日本皇室10月1日正式公布真子公主與小室圭的婚訊，但更透露真子公主不堪中傷而壓力爆煲，患上創傷後遺症（PTSD）。這不單令外界關心真子的健康問題，更是整個皇室家族面對的壓力問題，除了真子公主外，皇后雅子、上皇后美智子也曾走過精神健康出現問題的艱難日子。



真子為平息爭議放棄「嫁妝」

真子公主2017年與小室圭宣布訂婚後，由於男方家庭欠債、小室圭被指曾欺凌同學等醜聞，導致婚期不斷押後，至今才宣布兩人將在10月26日登記結婚。日本傳媒之前已報道，為了平息爭議，真子公主主動放棄領取或高達1.5億日圓（約1,000萬港元）、被稱為「一時金」的嫁妝。

宮內廳10月1日公開真子患有PTSD的消息，顯示公主已經壓力爆錶，但更令人關心的是，在日本皇室內，成員出現精神健康問題的情況是一再發生：

雅子曾因「適應障礙」休養

現任皇后雅子早在成為皇太子妃時，就已經因為背負太大的壓力，其情緒問題廣受輿論關注，雅子除了難適應皇室規矩的束縛，皇室規定只有男性才能繼承皇位，更令皇室繼後香燈的問題成為雅子的重負，她1999年流產不久後，一度消失在公眾視線。皇室稱雅子患上「適應障礙」需要休養，但實質是患上抑鬱症。

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美智子面對守舊派壓力

現為上皇后的美智子，也曾經歷不堪壓力的艱辛時期，在她擔任皇太子妃時，便已傳出她不時遭當時的皇后良子和其他宮中侍從欺負的消息，也有指美智子曾拉下車窗讓記者更清楚拍攝到新生德仁的相片，但遭皇室職員責備會令小皇子着涼。

1993年，美智子面對宮內守舊派的壓力和繁重的公務，一度患上了失語症，情況至翌年才稍有改善。但在2007年，美智子再因為積累成疾，被迫暫停執行公務。

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