日本皇室｜真子公主小室圭婚事多波折　女方等足三年棄妝奩嫁愛郎

苦等接近四年，日本真子公主和未婚夫小室圭有望年底前正式完婚。他們宣布訂婚之後，小室圭家庭傳出財政問題，其後小室圭前往美國攻讀法律，婚事一拖再拖。真子公主仍然不惜放棄皇室身份和「嫁妝」要與小室圭結婚，可謂是二人情比金堅的見證。



男方捲進醜聞 婚期押後三年

真子公主是日本皇位繼承順位第一位秋篠宮文仁親王和紀子的長女。2012年，真子就讀國際基督教大學期間出席一個給打算到海外留學學生而設的會面，認識了小室圭。他們之後墮進愛河。2017年9月，二人宣布計劃訂婚，並定於2018年11月成婚。

只是事情沒有順利發展。之後傳出小室圭的母親陷入財政糾紛，拖欠前未婚夫逾400萬日圓。2018年2月，宮內廳宣布小室圭和真子的婚事延期。同年8月，小室前往美國攻讀法律，婚事一直未有眉目。到了今年4月，小室發文表達解決財政糾紛的意願，事情終於看到轉機。

圖為2019年4月30日，日皇明仁二子文仁親王的兩名女兒真子公主（右）和佳子公主（左）乘車抵達，出席明仁的退位儀式。（Reuters）

女方下嫁平民 棄身份捨嫁妝

對真子來說，結婚還代表她將要捨棄皇室身份。根據《皇室典範》，皇室家庭女性成員沒有權利繼承皇位，如果與平民結婚則要離開皇室，並且必須放棄她們的頭銜和來自國家的津貼。真子將會是繼姑婆貴子和姑姐清子之後，另外一位嫁給平民的日本皇室女性成員。昭和天皇的幼女貴子當年還是首位打破傳統外出打工的前公主。如今，真子也將要登記戶籍，並擁有人生首本護照。

傳統而言，當皇室女性成員結婚，宮內廳都會舉行名為「納采之儀」的訂婚儀式，雙方家庭交換禮物。之後則舉行「朝見之儀」，準新人正式拜會天皇和皇后。公主下嫁平民的同時將獲政府發放一筆過的「嫁妝」，用來協助她們展開新生活。不過今次真子的婚事爭議多多，宮內廳最終決定不舉辦上述儀式，真子也不會接受原本或高達1.5億日圓的「嫁妝」。這是日本戰後首位這樣做的公主。

圖為2021年9月27日，日本真子公主未婚夫小室圭從美國返回日本。闊別日本近四年，小室圭以一頭馬尾示人。這是他赴美進修以來首次回國。（AP）

準新人擬赴美 定居紐約打工

同樣即將踏入30歲的小室圭和真子預計將於10月完婚。小室圭9月27日已經從美國返國，目前按照防疫規定於母親位於橫濱的住所隔離。《日本時報》引述知情人士報道，二人結婚之後將於年底前往紐約定居。

小室修讀一年碩士學位和兩年博士學位之後，今年較早前已經從福德姆大學取得法律博士學位，並於7月應考執業試，成績12月中旬左右公布。等候消息期間，他已經就職一間本地律師事務所，如果順利通過考試則將晉升成為律師。

至於真子則離仕東京大學博物館研究員的職位。真子大學時代曾以交換生身份到愛丁堡大學修讀藝術歷史，之後於萊斯特大學取得藝術博物館和畫廊研究的碩士學位。有報道稱，紐約已經有畫廊有意聘請真子。