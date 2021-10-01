德國96歲老婦被控助納粹殺害逾萬人　不願受審企圖逃亡失敗被捕

德國96歲婦人伊姆加德（Irmgard Furchner）被控二戰時期在納粹集中營協助和教唆屠殺的案件，原定9月30日開審，但不願受審的她一度搭的士逃逸，她在數小時後被捕，現遭還押候審。



北部城市伊策霍（Itzehoe）地方法院30日開庭，展開對伊姆加德的審判，但由於她沒有按時出庭應訊，此案延後再審。

德國伊策霍地方法院發言人米爾霍費爾9月30日會見傳媒。（AP）

伊姆加德住在漢堡市（Hamburg）附近一間養老院。法院發言人米爾霍費爾（Frederike Milhoffer）指，伊姆加德30日上午離開住所，搭的士去地鐵站，並未前往法院。法院發出拘捕令後，伊姆加德現已被拘留。案件延期至10月19日審理。

▼伊姆加德▼

📢 Irmgard Furchner, secretaria de un campo de concentración nazi de 96 años, huyó del ancianato donde estaba recluida. Este jueves debía comparecer ante un tribunal por complicidad de 11.000 asesinatos en la Segunda Guerra Mundial.



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伊姆加德1943年6月到1945年4月間在波蘭境內的施圖特霍夫集中營（Stutthof Concentration Camp）工作，職位是擔任秘書兼打字員。她被控當時協助和教唆屠殺，這個集中營有11,412人死亡。

由於被告在集中營工作之初剛剛年滿18歲成年，所以此案交由青少年法庭審理。