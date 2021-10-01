德國96歲老婦被控助納粹殺害逾萬人　不願受審企圖逃亡失敗被捕

撰文：洪怡霖
出版：更新：

德國96歲婦人伊姆加德（Irmgard Furchner）被控二戰時期在納粹集中營協助和教唆屠殺的案件，原定9月30日開審，但不願受審的她一度搭的士逃逸，她在數小時後被捕，現遭還押候審。

北部城市伊策霍（Itzehoe）地方法院30日開庭，展開對伊姆加德的審判，但由於她沒有按時出庭應訊，此案延後再審。

德國伊策霍地方法院發言人米爾霍費爾9月30日會見傳媒。（AP）

伊姆加德住在漢堡市（Hamburg）附近一間養老院。法院發言人米爾霍費爾（Frederike Milhoffer）指，伊姆加德30日上午離開住所，搭的士去地鐵站，並未前往法院。法院發出拘捕令後，伊姆加德現已被拘留。案件延期至10月19日審理。

▼伊姆加德▼

伊姆加德1943年6月到1945年4月間在波蘭境內的施圖特霍夫集中營（Stutthof Concentration Camp）工作，職位是擔任秘書兼打字員。她被控當時協助和教唆屠殺，這個集中營有11,412人死亡。

由於被告在集中營工作之初剛剛年滿18歲成年，所以此案交由青少年法庭審理。

【圖片故事】 紐倫堡納粹遺址　重訪納粹德國最大集會地納粹奧斯威辛集中營倖存者憶述　被大媽狠摑一巴　反而撿回一命納粹飛行員航拍相藏玄機　俄學者發現史太林時代「萬人塚」納粹前守衛身分曝光　95歲老翁被美國遣返德國
德國
納粹
二戰
發表評論...