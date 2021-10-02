新冠肺炎｜默克藥廠研發口服藥　料可大幅減低入院或死亡風險

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發接近兩年，全球各地都研究治療方式，除了現有的疫苗外，有藥廠研究推出口服藥molnupiravir，初步臨床數據顯示，新藥物將確診人士入院或死亡的風險大減近半。



英國廣播公司（BBC）10月1日報道，美國默克藥廠（Merck）公布一項臨床測試報告，指公司找來775名參與實驗的成年新冠病人，他們都是沒有接種疫苗，並在5天內出現輕微至中等病徵，而且本身患有肥胖、糖尿病或心臟病等高危健康問題。

這批參與者分成兩批，其中一批服用原本設計治療流感的藥丸molnupiravir，另一批則獲分發安慰劑。他們在為期5天的實驗期間，每天服藥兩次，最終發現服用molnupiravir的人士之中，只有7.3%在30天內需要入院，比安慰劑一組的14.1%明顯低接近一半，而後者亦有8人喪生。

默克指兩組參與者都錄得副作用報告，但沒有列出細節，只強調安慰劑一組的情況較多。同時認為molnupiravir應在確診者開始出現病徵後服用。

或成為全球首款口服抗疫藥

有關研究報告尚未經由同行專家評審，不過默克稱希望向美國及其他國家的藥物部門申請緊急使用許可。華府曾表示，假如molnupiravir獲美國食品及藥物管理局（FDA）開綠燈，就會採購170萬劑，而默克亦指與全球多國政府簽署合約，在今年底前生產1000萬劑，成為全球首款口服抗疫藥物。

除了默克，輝瑞（Pfizer）及羅氏（Roche）藥廠亦正研發同類口服藥，預計在未來數週或數月會有測試結果。

白宮形容molnupiravir的實驗結果是好消息，但重申民眾應未雨綢繆，先接種疫苗，而不是等到受感染後才服用藥物。