新冠肺炎｜美國臨床試驗：阿斯利康疫苗有效率為74%

英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）9月29日公布美國臨床試驗結果，顯示阿斯利康新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗在預防有症狀新冠肺炎方面，有效率為74%。這比藥廠3月公布的79%為低，阿斯利康在數據公布後數天，又將它調整為76%。



阿斯利康疫苗由阿斯利康和牛津大學（University of Oxford）共同研發。

臨床試驗結果已在《新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal of Medicine）發表。試驗結果亦指，阿斯利康疫苗在65歲或以上人士身上的有效率為83.5%。

是次大型臨床試驗有逾2.6萬名分別來自美國、智利和秘魯的志願人士參與。在逾17,600名接種2劑疫苗的志願者中，沒人患上病情嚴重或危急的新冠肺炎，也沒人在感染新冠肺炎後死亡。在8,500名接種安慰劑的志願者中，有8宗病情嚴重或危急的新冠肺炎個案，2人染疫亡。