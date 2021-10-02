澳英美聯盟｜布林肯出訪法國　修補美法關係

美國國務院10月1日宣布，國務卿布林肯（Antony Blinken）4日訪問法國，嘗試修補因為澳英美聯盟（AUKUS）影響的美法關係。



布林肯4日聯同前國務卿、總統拜登（Joe Biden）氣候問題特使克里（John Kerry）到巴黎出席經濟合作暨發展組織（OECD）會議，並在5日會與法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）等官員會面。

華府指，美法外長會利用今次會談討論包括印太地區安全、氣候變化、後疫情時代的經濟復蘇等議題，進一步加強兩國關係。法國外交部則表示，今次是繼9月23日在紐約聯合國大會上會面後，兩人商討恢復美法關係的方法，並同意雙方需要時間和行動結束危機。

澳英美同盟成立後，澳洲政府宣布取消採購法國潛艇的合約，改為引入美國的核動力潛艇技術，惹來巴黎方面不滿，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）更一度史無前例地召回駐美國大使埃蒂安（Philippe Etienne），就情況徵詢意見。

埃蒂安其後返回華盛頓，並與白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）會面。拜登亦會在10月較後時間出訪歐洲時，與馬克龍舉行峰會。