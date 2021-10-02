委內瑞拉推出新貨幣「減零」　民眾憂慮無助解決通漲問題

委內瑞拉10月1日推出貨幣改革，是當地三年內的第二次。新貨幣將舊有玻利瓦（bolivar）的面額大減「六個零」，當局指措施是減少大銀碼交易的情況，惟外界認為此舉無助紓緩當地嚴重通漲的困境。



美聯社報道，委內瑞拉舊有鈔票的最大面值是100萬玻利瓦，一瓶汽水就要800萬，因此民眾動輒以一大疊鈔票「豪氣」購物的場面不時出現；銀行亦限制民眾每天只可提取最多2000萬。

而在新制下，原有的100萬玻利瓦就變成1玻利瓦，新鈔票的最大面值則是100玻利瓦。店舖上的貨架分別以新、舊面值及美金顯示貨品價格。委內瑞拉央行強調，新措施不會影響貨幣面值，而是便於處理帳目用途。

委內瑞拉近年面對嚴重通漲問題，鈔票與廢紙無異。像圖中民眾手持的一大疊5萬玻利瓦鈔票，實際上只相等於1美元。（AP）

不過央行的言論似乎無助化解民眾的憂慮，玻利瓦兌換美金的黑市價持續上升，不少人寧願透過電子平台及美金交易。

委內瑞拉經歷超過4年的瘋狂通漲，央行都不再公布通漲數字，國際貨幣基金組織（IMF）則推斷，委內瑞拉在2021年底的通漲率達5500%。因此，有專家認為，「減零」只是權宜之計，政府仍需提出實際政策改善經濟，解決根本問題。