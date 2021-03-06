委內瑞拉通脹衝破天際　新推面值100萬元紙幣　卻連咖啡也買不到

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-06 19:22

南美國家委內瑞拉（Venezuela）陷入經濟困境多年，1月通脹再按年升2,665%，當地中央銀行3月5日宣布，下周將新發行最大面值達到100萬玻利瓦爾的紙幣。即使鈔票上寫着100萬元，但其實連一杯咖啡也買不到。

僅值0.52美元

委內瑞拉目前流通的紙幣有1萬、2萬與5萬元，中央銀行表示為「符合目前的經濟要求」，將發行三款新面值的鈔票，分別為20萬、50萬與100萬元。

路透社報道，按照目前官方兌換率，100萬元紙鈔僅值0.52美元（約4港元）。

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一杯咖啡280萬元

根據彭博社制訂的委內瑞拉牛奶咖啡指數（Bloomberg Cafe Con Leche Index），在首都加拉加斯（Caracas）東部買一杯咖啡的價錢，已經由2020年3月的9萬玻利瓦爾，升至目前2021年3月的279.75萬玻利瓦爾，按年約升3,000%，意味100萬元也未能買到一杯咖啡。

由於受到西方制裁、國際油價下跌等因素影響，委內瑞拉近年經濟落入困局，在2020年，這個國家的經濟已是連續第7年萎縮。因玻利瓦爾不斷貶值，當地不少商家與民眾已改為使用美元交易。

↓委內瑞拉央行介紹新紙鈔↓

Tres nuevos billetes serán incorporados al Cono Monetario vigente, como parte de la ampliación de la actual familia de especies monetarias.#BCV 🇻🇪 pic.twitter.com/HdUDbrrZ5F — Banco Central de Venezuela (@BCV_ORG_VE) March 5, 2021

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