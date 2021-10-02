俄羅斯總領事指出中國能源危機其中一個原因

中國請求俄羅斯大幅增加電力出口後，俄羅斯駐哈爾濱總領事奧謝普科夫（Vladimir Oshepkov）指出中國能源危機的其中一個原因，與中國東北各省政府認為地區限電不僅煤炭資源短缺有關。



據俄羅斯衛星通訊社10月1日報道，奧謝普科夫提到，中國幾個省的政府，尤其是東北各省，正在努力應對電力和供暖中斷的問題，原因包括煤炭稀缺、成本高和煤炭價格上漲等。停電是因為政府要努力減少二氧化碳排放、減少煤炭使用和推動「綠色經濟」。

2020年11月13日，中國施工人員在百米高空跨海檢修輸電線路 。（新華社）

奧謝普科夫稱，「現在，我們確實看到，由於能源消耗和煤炭需求量大，中國東北地區呈現不穩定局面。市場情況證明，煤炭短缺，其價格在中國明顯上漲。」

與此同時，奧謝普科夫注意到，能源短缺不僅與煤炭不足有關。「有種說法是，中國各地正在刻意減少能源消耗，以在2021年年底不超過北京設定的二氧化碳排放指標。在黑龍江省，官方政府層面稱，電力短缺與2021年全省經濟快速復甦和冬季前的設備檢修有關」。

在這之前，俄羅斯統一電力進出口公司（Inter RAO）9月29日證實，「中方因其北部省份電力供應不足向俄羅斯統一電力進出口公司提出擴大對華供應的請求，我們正完成關於大幅增加供應技術是否可行的討論。」