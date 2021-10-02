杜特爾特突宣告將退出政壇　不競選下屆菲律賓副總統

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）10月2日突然公開表示，他將退出政壇，言論引發關注。他之前已接受黨內提名參選下屆副總統，如今出現變卦，英媒則引述專家指，估計杜特爾特是為女兒莎拉（Sara Duterte）競選總統鋪路。



「繞開法律違反憲法」

杜特爾特10月2日表示「今天，我公布會退出政壇。」在競選副總統一事上，他稱「菲律賓人的觀點是我不符合資格，繞開法律是違反憲法，違反憲法精神。」

菲律賓總統選舉將在2022年5月舉行，由於當地選舉制度不允許連任，杜特爾特無法再參選總統一職，但他之前接受黨內提名參選下屆副總統，引起爭議。

專家：與女兒有關

路透社報道，專家則估計杜特爾特的舉動與女兒有關，杜特爾特的女兒、達沃（Davao）市長莎拉上月表示，自己不會在明年競逐更高職位，原因是她與父親已達成共識，兩人之中只會有一人在2022年競選國家公職。

當地專家認為，杜特爾特如今是為女兒參選鋪路，雅典耀大學（Ateneo de Manila University）法律與政治教授拉比尼亞（Antonio La Vina）稱「這將讓莎拉可以去競選。」但他也稱，不排除杜特爾特之後再改變心意。