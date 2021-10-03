美國數萬人上街示威　抗議德州反墮胎法

美國德州9月初生效的限制墮胎法例引發社會爭議。美國各地10月2日有數萬名女性走上街頭示威，要求中止執行反墮胎法，並支持婦女有墮胎權利。



美國最高法院4日展開新一屆任期之前，全國各地女性2日上街示威，反對被稱為德州心跳法案（Texas Heartbeat Act）的限制墮胎法生效，示威者分別聚集在洛杉磯、紐約、華盛頓等地方，聲援婦女的生殖權利。

數千名婦女前往華盛頓，在白宮附近的一個廣場集會，揮舞着寫有「小心你自己的子宮」、「墮胎是個人選擇」等標語。德州首府奧斯汀（Austin）的議會大廈外有逾1000人聚集，要求州長中止反墮胎法。

德州反墮胎法9月1日生效，法例禁止女性在懷孕第6週後墮胎，當中包括因姦成孕的情況。美國司法部副助理部長內特（Brian Netter）1日在德州奧斯汀法庭辯論時表示，此法是對法治的公然威脅，並指為了阻止此法在法官裁定前執行，有必要採取司法干預。