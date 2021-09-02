拜登：德州墮胎法違憲　承諾捍衛墮胎權利

美國最高法院9月1日以5票對4票，駁回民間團體阻止德州禁止懷孕6週後墜胎的請求，令有關法律當天即日生效。美國總統拜登（Joe Biden）批評德州新法違反憲法，承諾會保護和捍衛墮胎權利，但沒有具體說明細節。



德州這項新法俗稱「心跳法案」（Heartbeat Act），禁止在偵測到胎兒心跳後進行墮胎手術，因強姦或亂倫受孕也不例外。拜登9月1日發表聲明指，新法將嚴重損害婦女獲得所需醫療保健的機會，特別是對有色人種社區和低收入人士而言。

圖為2021年9月1日，美國有大批婦女在德州奧斯汀的國會大廈前，抗議墮胎禁令生效。（AP）

拜登續指，令人憤慨的是，新法意味普通公民會對他們認為幫助他人墮胎的任何人提出訴訟，當中的指控對象甚或包括家庭成員、醫療保健工作者、醫療保健診所的前台工作人員，或是沒有任何關聯的陌生人。

不少民主黨人都譴責最高法院未有回應民間訴求。美國前國務卿希拉里（Hillary Clinton）在Twitter發文抨擊最高法院，稱「在黑暗的掩護下，最高法院選擇無所作為，允許德州違憲的墮胎禁令於昨晚生效。」「他們（法院）的決定並沒有改變生殖權利是人權的事實。我們將為他們而戰。」

波多黎各裔、2月時曾自揭是性侵倖存者的紐約州眾議員奧卡西奧—科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez），亦在Twitter指責法院的做法。她先上載一條關於最高法院大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）否認曾性侵犯一名加州女教授的短片，並發文稱很多倖存者曾警告說，性侵犯是與濫用權力有關，且在弱勢群體的權利方面不應該信任此類法官，暗示卡瓦諾在今次德州新法上濫用權力。