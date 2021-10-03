杜特爾特「讓路」長女代父出戰　菲律賓下任總統會是「辣椒仔」？

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）決定2022年不參選副總統，而他的長女薩拉（Sara Duterte）將出戰。這位在民意調查結果中排位較前的政治家族之後，甚有「乃父之風」，她的在選戰中的表現將教人觀望。



杜特爾特2016年6月30日就任總統後，薩拉這位「第一女兒」便開始引起外界注意。人們不時可見她陪在父親身旁，出席大大小小的活動，擔任第一夫人的角色。不過換掉高貴晚禮服與首飾的她，看來有另一副面孔。

圖為2019年10月22日，菲律賓總統杜特爾特與長女薩拉在日本東京，出席日皇德仁登基儀式。（Reuters）

拳打公職人員

杜特爾特期會在2022年6月30日結束，菲律賓2022年5月9日舉行大選。根據國家憲法，總統任期6年，不得連任。不少輿論都預料她會跟隨父親步伐，尋求入主總統府馬拉卡南宮（Malacañang Palace）。由於兩人行事作風相似，她被視為「杜特爾特2.0」。

薩拉也是他從政的拍檔。2007年，他擔任菲律賓第三大城市達沃市的市長，她便當選副市長，2010年，她接替父親，成為該市第一位女市長。

菲媒2011年「直擊」身為達沃市市長的她，因不滿一名治安官無視她下令延遲拆卸棚屋區而動粗。她抵達現場時怒氣沖沖，在鏡頭前揮拳毆打治安官，且不是1拳，而是4拳。一名挑戰她的法庭人員也是同一下場。

現年43歲她，在公在私都是一名「女漢子」。除了言辭強硬（甚至會動手），她熱愛重型電單車，子女的綽號也相當「具有攻擊性」。她養女名為Sharky（英語中鯊魚的意思）、兩位兒子分別名為Stingray（英語中魟魚的意思）及石頭魚（Stonefish）。

圖為菲律賓達沃市市長薩拉2019年5月9日在該市為一名議員的競選活動站台。薩拉是菲律賓總統杜特爾特的長女。（Reuters）

與老父親信搭檔

薩拉的競選拍檔，是與杜特爾特同樣來自執政黨民主人民力量黨（PDP-Laban）的參議員克里斯托弗・吳（Christopher Bong Go）稱。PDP-Laban本來提名克里斯托弗・吳競選總統，但他拒絕。

薩拉稱父親最初要求她在競選總統時選擇克里斯托弗・吳作為副手，或支持他與克里斯托弗・吳的組合。不過現時大家看到的，應已是經協商的最終結果——杜特爾特不選，長女與克里斯托弗・吳搭檔出戰。

她曾公開稱2022年不會競選總統，2021年10月2日再次申請競選市長。她9月9日說，她與父親同意，兩人之中只有一人在2022年競選。杜特爾特8月24日說，這是因為父女一同競選觀感不佳。

有分析則認為，杜特爾特由主張自己參選，到改為支持親信，或與最新民調結果有關，他9月接受黨內提名後，支持率不升反跌，持續下滑。有指他讓女兒參選，有可能是為一旦發生針對他任內鐵腕掃毒的訴訟，她當選了或許能對他保護。

圖為菲律賓達沃市市長薩拉將投身2022年的總統選舉，與她拍檔競選的是父親的親信克里斯托弗・吳。圖為薩拉2019年5月9日在該市為一名議員的競選活動站台。（Reuters）

總統千金vs.資深議員

頂着總統千金的光環參選是否有優勢？現時看來仍不好說。菲律賓版有線新聞網絡（CNN Philippines）9月29日稱，在一項9月6日至11日進行的民意調查結果顯示，如當天舉行大選，20%受訪者稱會投票給薩拉。雖這比6月調查中的28%跌了8個百分點。但她的支持度僅排在參議院議長索托（Tito Sotto）之後。索托的支持度為25%。杜特爾特是14%，由此看來，也難怪這位現任總統決定「讓路」了。

除了兩位「熱門」，亦有分析認為，菲律賓獨裁總統馬可斯（Ferdinand Marcos）之子小馬可斯（Ferdinand Marcos, Jr.）參選，或會影響選情。另外還有已宣布參選的菲律賓拳王兼參議員帕奎奧（Manny Pacquiao）。他的競選拍檔還有個來自台灣的兒媳，再加上其他候選人，令這場大選有更多話題與「睇頭」。