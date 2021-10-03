阿聯酋高官稱中美可能發生冷戰　迫使波斯灣國家「選邊站」

阿聯酋總統外交顧問加爾賈什（Anwar Gargash）10月2日在世界政策會議（World Policy Conference）稱中美可能發生冷戰，而波斯灣國家可能須就此做出不可能的選擇。



他在阿聯酋首都阿布扎比舉行的會議上說「我們都擔心，非常擔心似將發生的冷戰，這對我們所有人來說都是壞消息，因在國際體系中選邊站是有問題的，我想這不會是一個順利的進程。」

他呼籲國際社會就該等壓力發聲，以及不要成為新冷戰的棋子。他稱：「我想如這訊息傳達到中國人、到美國人或其他人那裏，我想它本身將會——我會說的是創造出一個道德集體。」

他稱地緣政治對手在迫使區內國家做出關於他們戰略與商業夥伴的重要決定。

圖為2021年10月2日，卡塔爾舉行歷來首次協商議會選舉，場內一名男子在票站內行走。（Reuters）

阿聯酋以及其他海灣國家長久以來是美國的親密盟友，但中國已成為區內一個有力的經濟參與者，以及它對原油的渴求，使它成為海灣最大的原油買家，這對類似阿聯酋的國家來說造成矛盾。

他稱這對所有海灣國家來說都將是一大挑戰，他說：「對於我們阿聯酋來說，美國是佔主導地位的戰略夥伴，但中國是我們——連同印度在內，第一或第二大經濟夥伴。」

雖然中國為阿聯酋提供吸引的貿易及商業夥伴，但他言談間暗示美國是一個更透明的戰略夥伴：「中國將繼續是非常重要的。美國的方向是你能從眾多讀物、會議及討論中了解到的，但在理解中國的方向時，我想，它是更不透明的。」